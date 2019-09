Verstappen tevreden met derde plek: ‘Maar nog veel om aan te werken’

Verstappen pakt derde plek in Singapore, Vettel snoept Leclerc overwin­ning af

16:44 Zwaar teleurgesteld was Max Verstappen, na de verloren kwalificatie in Singapore. Gestart als vierde koesterde hij weinig ambities. Maar dankzij tactisch denkwerk aan de pitmuur, kroop hij in de race toch nog voor de Mercedessen naar het podium achter beide Ferrari’s: derde. Sebastian Vettel won voor Charles Leclerc.