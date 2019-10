Verstappen tevreden met vooruitgang: ‘Maar we hebben nog werk te doen’

,,De eerste vrije training was niet best”, vertelt Max vlak na de tweede sessie op zijn eigen website. ,,Maar tijdens de tweede vrije training zijn we met stappen vooruit gegaan. Dat ziet er goed uit maar Mercedes is erg snel en wij hebben nog wat meer werk te doen. Maar we hebben ons goed hersteld.”



Het lijkt er inderdaad op dat Mercedes zijn zaakjes - mede door een nieuwe aerodynamische update - goed op orde heeft in aanloop naar de race. In vrije training 1 was Lewis Hamilton de snelste voor teamgenoot Valtteri Bottas en in de middagtraining waren de rollen omgedraaid. Zondagochtend (03.00 uur Nederlandse tijd) zien we op welke plek Verstappen zich kwalificeert in de thuisrace van motorleverancier Honda.