Verstappen: Tijd zal het leren of ik écht kan vechten met de top

Een heel tevreden Max Verstappen schoof na zijn derde plaats in Australië aan bij de media. Naast racewinnaar Valtteri Bottas en nummer twee Lewis Hamilton was hij vol lof over zijn Honda-motor. ,,Vergeleken met vorig jaar is dit een flinke stap voorwaarts.”

Door Arjan Schouten



Zelden zag de wereld zo’n tevreden Max Verstappen na een derde plaats in een Grand Prix. In Australië kreeg hij bij de seizoensopener meteen de bevestiging dat hij er op vooruit is gegaan met een Honda-motor in zijn Red Bull-bolide, na de jaren met Renault. ,,Qua snelheid was dit een een heel goede stap voorwaarts, vergeleken met vorig jaar. Onze topsnelheid is nu vergelijkbaar met de twee topteams”, zo vertelde Verstappen, die van de vierde startplaats naar P3 reed en nog even mocht denken aan P2 in de finale van de race. Ferrari, nog zo sterk bij de tests in Spanje, bleek totaal geen bedreiging, Sebastian Vettel eindigde een dikke halve minuut achter de Nederlander. ,,Als je me dat vooraf gezegd had, had ik je verteld dat ik het wel zou zien in de race. Die wintertests schetsen gewoon niet het volledige verhaal, dat zie je nu wel…”

Bekijk hier de inhaalactie:

,,Ik moest langs Seb voor het podium, wat hier op Albert Park niet eenvoudig is, maar gelukkig is het me gelukt. Daarna naderde ik ook nog op Lewis. Dat ik toen rechtdoor schoot was ongelukkig, maar ik vraag me af of het resultaat zonder dat moment anders was geweest”, vervolgde Verstappen. ,,Dit is natuurlijk gewoon een heel positieve start voor ons. Zeker voor Honda is dit heel belangrijk. De eerste podiumplaats sinds 2008, in het V6-tijdperk. En er komt nog veel positiefs aan, ook.”

Dus kreeg hij logischerwijs de vraag of hij zichzelf nu als titelkandidaat ziet, na meteen een podiumplaats in Melbourne? ,,De tijd zal het leren of we écht met de top kunnen gaan vechten”, bleef Verstappen voorzichtig. ,,Ik ben heel erg tevreden. De motor werkte perfect, wat natuurlijk het belangrijkste is. Maar neem Valtteri, die zat ook nog een heel eind voor me. Dus we moeten nog flink aan de bak om zelf te verbeteren.”