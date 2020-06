Verstappen titelfavoriet? ‘Mercedes nog steeds het te kloppen team’

Door Arjan Schouten



De sterren staan gunstig voor Red Bull Racing, dat onderschrijft Max Verstappen meteen. Zondag start het vertraagde Formule 1-seizoen met een thuisrace op de RedBull Ring, waar volgende week meteen een tweede afspraak wacht. Het circuit waar hij vorig jaar won. En daarna wacht de Hungaroring, waar hij vorig jaar nog op pole position stond. Maar in een uitgebreide Q&A met werkgever Red Bull Racing blijft de Limburger voorzichtig als het woord ‘kampioenschap’ valt. Met alle reden.

,,Het is zo lang geleden dat ik voor het laatst in de RB16 zat’’, aldus Verstappen, die na de laatste testdagen in Barcelona begin maart geen meter meer reed en een beetje in het duister tast wat betreft zijn kansen. ,,Het team heeft heel hard gewerkt naar deze race toe en de auto zal wat upgrades hebben. Maar dat zal bij alle teams net zo zijn. Dus is niet helemaal duidelijk waar iedereen momenteel staat’’, aldus Verstappen, die daarom niets wil weten van een ‘hattrick’ op de Red Bull Ring, na zijn twee vorige zeges in Spielberg.

,,Ik ben daar niet zo mee bezig, het kampioenschap heeft dan mijn voorkeur’’, laat hij weten. ,,Het belangrijkste voor mij is dat ik de competitie aan kan met mijn auto en zelf op mijn best presteer. Ik houd echt geen rekening met een gemakkelijk overwinning in Oostenrijk. Verwacht dat Mercedes ook weer heel sterk gaat zijn daar. En wie weet waar Ferrari nu toe in staat is? Het wordt gewoon een heel zware en lastige strijd om die race te winnen, maar natuurlijk gaan we dat wel proberen’’.

Quote Heel vervelend dat al die mensen er nu niet bij kunnen zijn, maar we gaan toch proberen er een mooie show voor de televisie­kij­kers van te maken. Max Verstappen

Zonder fans dit keer. En dat gaat toch wel een andere ervaring zijn, na de tienduizenden Nederlanders die het circuit en de campings in Spielberg de laatste jaren oranje kleurden. ,,Heel vervelend dat al die mensen er nu niet bij kunnen zijn, maar we gaan toch proberen er een mooie show voor de televisiekijkers van te maken’’, belooft Verstappen, die nog eens wenst te benadrukken dat Honda onverminderd gemotiveerd blijft om het titelgevecht aan te gaan.

Wordt 2020 na zijn derde plaats in 2019 zijn eerste serieuze kans op de titel? ,,Ik hoop het, maar het blijft zo moeilijk om dat nu te zeggen. We gaan er alles voor doen, maar Mercedes blijft voor mijn nog steeds het te kloppen team. Ze zijn al zo lang het dominante team. Hopelijk kunnen we ze het heel lastig maken en het gat dichten. Het blijft een mooie uitdaging om te proberen ze te verslaan.”

