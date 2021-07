Verstappen troeft na spectaculaire start Hamilton af in historische sprintrace

Door Marijn Abbenhuijs Met de vlammen letterlijk in zijn auto begon Max Verstappen zeer sterk aan de eerste sprintrace uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij reed de van P1 gestarte Lewis Hamilton meteen voorbij en nam brutaal de leiding. Hij zette daarmee zijn woorden van na de kwalificatie kracht bij. Na de nipte nederlaag op zijn voornaamste concurrent in de strijd om het wereldkampioenschap, gisteravond, zei de Nederlander dat het resultaat niets betekende. Het leverde Hamilton in zijn ogen niets op.

En dat bleek ook letterlijk zo te zijn, want bij het ingaan van de allereerste bocht was niet de Engelse zevenvoudig wereldkampioen, maar Verstappen de leider in de wedstrijd. En die eerste plek in de sprintrace was gewild. Niet alleen vanwege de geschiedenis die de winnaar van het onderdeel ermee schreef of vanwege de drie WK-punten die een zege oplevert, maar vooral ook omdat het leiden het veiligst lijkt in de hoop de auto schadevrij naar de finish te krijgen.