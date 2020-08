Verstappen tweede na krankzinnig slot: voorbanden Bottas én Hamilton gaan lek

Door Arjan Schouten



Wat als Max Verstappen niet gestopt was om dat extra WK-punt op te halen? Dan had ‘ie wellicht zomaar kunnen winnen op Silverstone, waar Mercedes na een weekend domineren heel veel en bijna alles uit handen gaf in de laatste twee rondes. Stampend op de harde banden dachten ze het tweede één-tweetje van het seizoen wel naar huis te brengen, maar dat bleek net te hoog gegrepen. Twee rondes voor het einde sneuvelde een band en dus de tweede plaats van Valtteri Bottas, dat cadeautje pakten Verstappen en Charles Leclerc (derde) maar wat graag uit na een voortkabbelende middag op Silverstone. En in de slotronde ging ook linksvoor bij Hamilton er nog aan. Hobbelend met drie wielen aan zijn wagen haalde hij nog als eerste de zwartwit geblokte vlag, maar dat was dus ook omdat Verstappen dus naar binnen was gegaan voor nieuwe banden en dat extra WK-punt.

,,Dit is geluk én ongeluk tegelijk” concludeerde Verstappen. ,,In de race waren ze veel te snel voor me. Maar ik moest ook naar binnen, want mijn banden waren ook niet best meer. Dus je wint wat en je verliest was. En uiteindelijk ben ik dus ook tevreden met deze tweede plaats, hoor”, zo vertelde hij aan David Coulthard, na de finish, waar Hamilton het angstzweet nog van zijn voorhoofd stond te vegen. Want bijna was een middag zonder ook maar enig gevaar nog in de soep gelopen voor de wereldkampioen. ,,Tot die laatste ronde liep het helemaal gesmeerd, de banden voelden ook nog goed. Maar toen die band van Valtteri eraan ging, ben ik toch ook maar wat rustiger aan gaan doen. En toen ging het nog mis ook. M’n hart zat in m’n keel, want ik zag die band er al helemaal af lopen’’, aldus Hamilton.

,,Ik ging heel langzaam, moest heelhuids door die laatste twee bochten komen, maar goddank is het me gelukt”, vertelde Hamilton die zo op bijzondere wijze voor zijn 87ste zege in de Formule 1 tekende en zijn zevende thuisoverwinning. ,,Ik hoorde via de boordradio dat het gat met Max snel terug aan het lopen was, maar de auto bleef gelukkig in alle bochten nog wel doen wat ’ie moest doen. Poeh, ik geloof niet dat ik ooit zoiets meegemaakt heb in een laatste ronde.”

Volledig scherm De lekke band van Lewis Hamilton © AFP Bottas viel door de lekke band terug naar de elfde plek en ziet Hamilton daardoor 25 punten uitlopen in de strijd om het wereldkampioenschap. Verstappen (52 punten) nadert de Fin (58 punten), terwijl Hamilton uit het zicht is verdwnen (88 punten).

Volledig scherm De uitslag van de Grand Prix van Groot-Brittannië © AD

