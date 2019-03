Verstappen: Twintig rondes achter Hamilton aan getourd

Verstappen zijn Red Bull bleek in de race een stuk beter te zijn dan de beide Ferrari's. Enkel Mercedes was sneller. ,,In de kwalificatie zaten we al dicht achter Ferrari, maar ik denk dat wij in de wedstrijd altijd iets beter zijn dan in de kwalificatie. Het blijkt wel dat je niets van de testen kan zeggen. Iedereen dacht natuurlijk dat Ferrari heel sterk zou zijn en ik denk dat ze zelf ook wel een beetje verrast waren dat ze niet zo goed waren.’’



,,Ik haalde Vettel in, en daarna probeerde ik twee rondes lang om dat gat (naar Hamilton, red.) dicht te rijden. Dat ging ook heel makkelijk, alleen toen hebben we met het team besloten tot het einde van de wedstrijd te wachten omdat we betere banden hadden. Dus ik heb, wat zou het zijn, twintig rondes heel rustig aan gereden. Gewoon erachteraan getourd zeg maar.‘’