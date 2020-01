Verstappen verlengt contract bij Red Bull tot en met 2023

Het eerdere contract van de Nederlander liep aan het einde van dit jaar af, waardoor hij kon overstappen naar een ander team. Het komende seizoen, en met name de start, zou cruciaal zijn in die keuze. Mocht Red Bull niet om de wereldtitel kunnen strijden, dan zou Verstappen elders kunnen kijken. Het vroege verlengen van zijn contract valt dus een verrassing te noemen. Al blijft het de vraag of een overstap naar bijvoorbeeld het oppermachtige Mercedes juist zou zijn. In 2021 gaat de regelgeving in de Formule 1 fors op de schop en het is niet te voorspellen of de Silver Arrows dan ook in de jaren die volgen dominant zouden zijn.



Het vernieuwde contract van Verstappen loopt langer door dan de verbintenis met motorleverancier Honda. De Japanners verlengden onlangs tot en met het seizoen 2021, maar het is nog onduidelijk of de fabrikant ook in de jaren daarna de motor leveren aan Red Bull.