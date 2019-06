Verstappen veroordeeld tot inhaalrace, Vettel op pole in Canada

P11 voor MaxMax Verstappen is morgen veroordeeld tot een inhaalrace in de Grand Prix van Canada. Met een ultiem rondje in Q2 moest hij een mislukte gok in de kwalificatie herstellen, maar een crash voor zijn neus maakte dat onmogelijk. In Montréal start de Limburger morgen pas va P11, ver achter Sebastian Vettel die voor het eerst sinds vorig jaar juli weer eens pole position pakte.

Door Arjan Schouten

Het begon met een gok van zijn eigen werkgever die niet goed uitpakte. Net als Mercedes en Ferrari wilde ook Max Verstappen op de mediumbanden Q2 zien te overleven, om zo morgen op die compound te mogen starten. Maar op de mediums haalde Verstappen, klagend over weinig grip en opgehouden door veel verkeer om hem heen, de beste tien niet. Dus moesten halsoverkop alsnog de softbanden onder zijn RB15 geschroefd worden.



Met nog wat tellen over op de klok begon Verstappen op tijd aan die ultieme snelle ronde die hem veiligheid moest bieden, zoals teamgenoot Pierre Gasly al had bewezen. Maar toen Kevin Magnussen in zijn Haas vlak voor Verstappen in de Wall of Champions crashte, was het ook klaar voor de Nederlanders. ,,Ik neem aan dat dit het was?‘’, vroeg Verstappen over de boordradio. ,,Yep, Kevin zit in de muur’‘, zo kreeg hij te horen in zijn oor.

Rode vlag, sessie gestopt, Q2 klaar, Verstappen eruit en morgen pas vanaf P11, of één of twee plaatsen vooruit als de Deen van Haas nog wat terugvalt vanwege het vervangen van onderdelen aan zijn gehavende wagen en Carlos Sainz straf krijgt na een onderzoek vanwege hinderen.

Timing

Was de gok misplaatst van Red Bull Racing? Was het hoogmoed om te denken dat Verstappen het wel ging redden op de mediums op het rappe vermogensrondje van Circuit Gilles Villeneuve in een auto die helemaal niet zo goed is als ze graag willen? Misschien. Maar wellicht had ook de timing beter gekund. De eerste poging op mediums had sneller gekund, waarmee ook wat meer tijd aan de achterkant van de sessie zou zijn gecreëerd om op safe te spelen met de softbanden. ,,Mwah, slechte timing? Dit is gewoon pech’’, vond Verstappen voor de camera’s van Ziggo. ,,We kozen voor één ronde en normaal gesproken hadden we dan altijd nog Q3 makkelijk gehaald. Dit is gewoon pech. Een rode vlag, wat kun je daar aan doen? Je verwacht niet dat iemand ‘m voor je in de muur knalt.”

Morgen is de Limburger dus veroordeeld tot een inhaalrace in Canada. En de vraag is op welke band hij daar aan gaat beginnen. ,,Een voordeel is dat ik nu wel mag kiezen. Op softs starten is niet ideaal hier’’, weet Verstappen, die in tegenstelling tot ploegmaat Gasly dus niet op de rode band weg hoeft te rijden om vervolgens snel naar binnen te moeten. Wat hem strategisch weer wat mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld te beginnen met een lange eerste stint.

Dat zou hem hypothetisch gezien snel naar voren moeten brengen, maar de podiumplaats van vorig jaar herhalen lijkt op voorhand al bijzonder lastig. Mercedes is het hele seizoen al van grote klasse, maar ook Ferrari marcheert in Canada weer op vol tempo. Zo pakte Sebastian Vettel zijn eerste pole position sinds de GP van Duitsland, elf maanden geleden. Lewis Hamilton start als tweede, Charles Leclerc als derde. Valtteri Bottas rijdt pas als zesde weg, achter Daniel Ricciardo (P4) en Pierre Gasly (P5.)

