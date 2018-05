Verstappen vierde in eerste training, Bottas razendsnel

Daar moet wel bij worden aangetekend dat Verstappen zijn snelste ronde op de mediumband reed, terwijl Bottas en Hamilton op de softband reden. Ferrari klokte de snelste rondes op de supersoftbanden, maar kwamen daarmee niet in de buurt van de Mercedessen.



Voor de teammaat van Verstappen, Daniel Ricciardo, zat de eerste vrije training er halverwege al op. De Australiër parkeerde zijn Red Bull in de bandenstapel en kwam zo slechts tot elf rondjes op het Circuit de Catalunya waar de wind vrij spel had. Door de forse windvlagen werden de coureurs meermaals het grind ingedwongen of stonden ze achterstevoren op de baan.



In Barcelona, de start van het Europese Formule 1-seizoen, komen de renstallen standaard met fikse updates aan de wagens. Vooral bij Red Bull zijn veel vernieuwingen te zien, maar wat de echte uitwerking daarvan is, is nog onduidelijk op basis van de eerste training.



Het team van Verstappen hoopt vooral in de kwalificatie dichter bij de grote concurrenten Ferrari en Mercedes te komen, want in de race is de snelheid dit hele seizoen al in orde. Nu de resultaten nog, want het kwam al twee keer voor dat beide Red Bulls de Grand Prix niet uitreden.