Verstappen vijfde in laatste vrije training, Vettel snelste op Monza

Verstappen was gisteren na de tweede vrije training ook al de 'best of the rest'. In de eerste vrije training klokte hij de zevende tijd.



De Duitser Sebastian Vettel was tot groot genoegen van de vele Italiaanse fans van Ferrari op de tribune ook de snelste in de derde vrije training: 1.20,509.



Lewis Hamilton was slechts een fractie langzamer (0,081) dan zijn grootste concurrent voor de wereldtitel. Kimi Räikkönen klokte de derde tijd en was net als Valtteri Bottas ook sneller dan Verstappen, die zijn snelste ronde in 1.21,388 reed.



De kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië gaat vanmiddag om 15.00 van start. De race start morgen om 15.10 uur.