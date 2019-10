Verstappen: Vroeger was 100 races écht een mooie prestatie

Hij staat voor een mijlpaal in Amerika. In Austin wacht voor Max Verstappen (22) zondag zijn 100ste race in de Formule 1. ,,Nu moet ik zeker door tot 300 races, toch?”

Door Arjan Schouten

Of hij nou wil of niet, Max Verstappen is zondag een jubilaris op het Circuit of the Americas. Hij rijdt er zijn 100ste race in de koningsklasse van de autosport en daar zal de Limburger aan herinnerd worden ook. Later vandaag schuift hij al aan als grootste naam in de internationale persconferentie van de FIA, waar hij ongetwijfeld naar zijn jublileum gevraagd zal worden.

,,Tja, jubileum”, herhaalt hij het woord lacherig in een vraaggesprek met deze site. ,,Je bent zo snel op 100 nu, met al die races in elk seizoen. Vroeger was 100 grands prix al echt heel veel. Een prestatie. Nu moet ik zeker door tot 300 races, toch? Dan is het mooi.”

Niet dat hij er al over nagedacht heeft of hij die mijlpaal überhaupt wil halen. ,,Maar goed, dan ben ik 32 jaar. Kan ik eigenlijk nog wel acht jaar door. Hoewel, ik ben wel twee, drie jaar eerder dan de rest begonnen, natuurlijk”, aldus Verstappen, die in Australië 2015 bij zijn debuut pas 17 jaar was.

Dat extreem vroege debuut zou hem in de herfst van zijn carrière de mogelijkheid moeten bieden om nog eens wat records op zijn naam te schrijven. Blijft hij onafgebroken racen in de Formule 1, dan moet ooit het recordaantal racedeelnames aan de horizon verschijnen. ,,Dat kan, maar het ligt er dan toch vooral aan of ik tegen die tijd nog in een goede auto rijd. Ik weet trouwens niet eens wat het record is. Driehonderdzoveel van Rubens Barichello (323, red.) toch?. Nou, Kimi Räikkönen (310 races, red.) zal het eerst wel gaan verbreken. Ach, we zien we wel hoe het loopt…”