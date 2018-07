Verstappen: 'Wachten tot Ferrari en Mercedes de boel opschroeven'

Na de twee oefensessies is het vooral de vraag of Red Bull ook tijdens het weekend competitief kan zijn. ,,Voor nu ziet het er goed uit. Maar we moeten wel echt afwachten wat er morgen gebeurt als Mercedes en Ferrari de motor opvoeren." Mogelijk wordt Verstappen dan geholpen door de weergoden, want er is een aanzienlijke kans op regen tijdens de kwalificatie.



Verstappen werd in de tweede training ook nog geteisterd door een technisch probleem, waardoor hij zijn sessie een halfuur voor het einde moest afbreken. ,,Het was alleen een olielek en dat is meteen gerepareerd", stelt de Nederlander zijn fans gerust.