Verstappen: Weet nog niet of ik morgen ook nieuwe motor gebruik

Door Arjan Schouten



’s Morgens werd Max Verstappen op een nog natte baan zevende, ‘s middags in betere omstandigheden vijfde. Op een volle seconde van Ferrari-coureur Sebastian Vettel. Het is de plaats waar Red Bull Racing vooraf al op gerekend had op het hoge snelheidscircuit van Monza, waar alles van het vermogen wordt gevraagd. ,,In de kwalificatie zullen we ook wel wat te langzaam zijn, maar in de long runs ziet het er wat positiever uit. Dat was wel oké. Daar zijn we best wel competitief,‘’ merkte Verstappen, die ’s middags 28 ronden reed.



Collega Daniel Ricciardo testte de nieuwe motor van Renault en was daar ondanks zijn zesde plaats op 0,1 seconde van Verstappen zeer over te spreken. ’s Morgens moest hij na zijn eerste rondje al terug naar de pits vanwege een softwarebug, maar ‘s middags reed hij net als Verstappen 28 rondjes over Monza. ,,Het ging wat mij betreft prima. Alles liep gesmeerd’‘, aldus de Australiër. ,,Nog even naar de data kijken, natuurlijk. Maar het eerste gevoel was goed, hopelijk de nummers ook."



Of Verstappen morgen ook de nieuwe motor gebruikt wilde Red Bull Racing nog niet bevestigen. ,,Ik weet het nog niet’’, antwoordde Verstappen zelf.