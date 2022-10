Verstappen wint zinderende race in Austin

‘Verrast’ Red Bull kan titel Max Verstappen pas later vieren: ‘Moeten een vlucht halen’

Het Formule 1-team van Red Bull gaat de wereldtitel van Max Verstappen op een later moment vieren. Pas enkele minuten na de finish van de chaotisch verlopen Grote Prijs van Japan werd duidelijk dat Verstappen al zeker is van zijn tweede wereldtitel. Tijd om op Suzuka uitgebreid feest te vieren, was er echter niet.

