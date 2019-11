Verstappen ziet perspectief: ‘Liggen op koers voor volgend jaar’

Door Arjan Schouten



De tweede kwalificatie op rij was het waarin Max Verstappen meespeelde om pole position. Het zorgde in Amerika voor een opgeruimd gemoed bij de Limburger. Net voor de zomerstop bereikte Red Bull Racing een seizoenspiek met zeges in Oostenrijk en Duitsland en de eerste pole van Verstappen in Hongarije, maar daarna kwam toch een beetje de klad erin, zag Verstappen. Een matig weekend in Singapore, vierde in Rusland, uitgevallen in Japan. Het was niet het vervolg waar Verstappen op hoopte na zijn spurt in de zomer.



De pole die hem later weer ontnomen werd, bracht vorige week weer wat kleur terug op de wangen in Mexico. En in Amerika kwam vandaag de bevestiging met de derde plaats in de kwalificatie, héél kort achter Valtteri Bottas en Sebastian Vettel. ,,Mexico was natuurlijk goed, maar dat hadden we ook wel verwacht. Die races daarvoor waren niet zo goed, dus trok ik hier ook wel heen met een gevoel van: ‘mwah, we zien wel’. En ik vind dat we als team tevreden mogen zijn”, zo besloot Verstappen. ,,Red Bull is is blijven zoeken naar de vorm van voor de zomerbreak. En we hebben duidelijk weer wat ‘performance’ gevonden, dus daar ben ik blij mee.”