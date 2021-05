Verwarring en onbegrip rond ‘track limits’ in Formule 1: ‘Hopelijk is het nu klaar voor Verstappen’

Door Rik Spekenbrink



1. Wat zijn track limits?

Simpel gezegd: de witte lijnen aan beide kanten van de baan die het circuit markeren. Zoals op de A2, om de rijbaan te scheiden van de vluchtstrook. In de basis, zo luidt het reglement, moeten coureurs altijd hun uiterste best doen om óp de baan blijven. Twee wielen over de witte lijn mag, bijvoorbeeld om over de kerbstones te rijden. Met vier banden buiten de witte lijnen is niet de bedoeling.