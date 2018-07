Verwend, verzadigd en ook nog eens blut

Door Rik Spekenbrink



Wordt vandaag met het zwaaien van de zwart-wit geblokte vlag ook voorlopig afscheid genomen van de Formule 1 in Duitsland? Onze oosterburen zijn er bang voor. De sport heeft het zwaar in Duitsland. Het voelt in Hockenheim als een afscheidsweekeinde. Op de Nürburgring, 200 kilometer verderop, is ook al vijf jaar geen F1-race gereden. Voor de klassieke circuits dreigt het einde, of op zijn minst een pauze.



Het lijkt in eerste instantie moeilijk uit te leggen waarom de Duitse grand prix het zwaar heeft. Een Duitser, Sebastian Vettel, strijdt om de titel met een Brit in een Duitse auto: Mercedes-piloot Lewis Hamilton. Michael Schumacher is met zeven wereldtitels de meest succesvolle Formule-1 coureur ooit.



Er rollen in tal van fabrieken in het land elke dag nieuw Duitse auto's van de band, van Opels tot Porsches. En aan de populariteit van de Formule 1 lijkt het ook niet te liggen. De campings rond de Hockenheimring staan vol, met ruim 70 duizend toeschouwers is de race van morgen nagenoeg ausverkauft. ,,Duitsland zou altijd een grand prix moeten hebben", vindt Max Verstappen. ,,Niet voor mij of voor de Nederlandse fans, maar alleen al vanwege de auto-industrie hier."



Het gaat, zoals zo vaak, om geld. F1-eigenaar Liberty Media vraagt 25 miljoen dollar 'startgeld' van organiserende circuits. Dat geld is er in Hockenheim en bij de Nürburgring niet. Strenge Duitse en Europese wetgeving maken overheidssubsidies nagenoeg onmogelijk. Inkomsten uit tv-rechten, merchandising en advertenties vloeien rechtstreeks in de zakken van het 'Formula One Management'. Kaartverkoop is de enige bron van inkomsten en daarmee komt Hockenheim niet aan de 25 miljoen dollar.



Landen als Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein leggen zo het dubbele neer om een grand prix te 'kopen'. In Kopenhagen, Miami en Hanoi staan ze te springen om aan de kalender te worden toegevoegd. In ons land maken Zandvoort en Assen er een soort wedstrijdje van.



En dus zit Duitsland op de schopstoel. De 36ste grand prix in Hockenheim kan zomaar de laatste zijn, of in elk geval voor even. ,,Heel zonde om een klassieke race te verliezen", zegt Vettel, opgegroeid in Heppenheim, op een half uur van het circuit.



