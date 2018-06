Vettel bezorgt Ferrari eerste pole in Canada sinds 2001

Door Arjan Schouten



Michael Schumacher was in 2001 de laatste die in een Ferrari vooraan weg mocht rijden bij aanvang van de Canadese grand prix. ,,Zo, dat is een behoorlijke tijd geleden, zeg’‘, reageerde Vettel, toen hij na de voor hem zo succesvolle kwalificatie met dat feitje geconfronteerd werd. ,,Ik ben hier dan ook erg blij mee. Op pole staan in Canada, dat betekent iets extra’s. Dit circuit is enorm belangrijk voor Ferrari, dat ook een groot merk is hier in Noord-Amerika. Autosport is enorm hier. En dan is er ook nog de historie van Ferrari met Gilles Villeneuve, waar het circuit hier naar vernoemd is.‘’



Veelzeggend, Mercedes was hier de laatste jaren extreem dominant. Vier jaar op rij op pole en Lewis Hamilton won hier de laatste drie jaar. Nu staat Vettel vooraan. ,,En dan ga je dus voor de winst, maar dat lijkt me logisch als je mag starten van pole’‘, grinnikte de Duitser.