Vettel: Dit voelt echt als puur genot

Voor het eerst sinds juli vorig jaar staat Sebastian Vettel morgen weer op pole position in Canada. Een welkom succes voor het geplaagde Ferrari. ,,Na alle moeilijke momenten is dit heel fijn voor het team.”

Door Arjan Schouten

In Montréal greep hij zijn 56ste pole position, maar Sebastian Vettel vierde die eerste startplaats alsof het een primeur was. Na moeilijke weken waarin Mercedes veel te rap was, bleef de 31-jarige Duitser in Canada maar jubelen na zijn snelste ronde in de kwalificatie. ,,Lewis (Hamilton, red.) is natuurlijk gewoon bloody good in kwalificeren, dat is lastig om te kraken. Maar ik voelde in de auto al dat dit een van die hele bijzondere rondjes zou worden. Het was echt puur genot. Als het zou kunnen, zou ik het nog wel eens over willen doen. Puur voor het plezier’’, zo sprak Vettel, nog glimmend van geluk achter de persconferentietafel.

,,Ik zit echt nog vol adrenaline. Die auto schreeuwde maar: ‘doorgaan, doorgaan, doorgaan’. Ik wist zelf niet of het genoeg was, maar toen klonk in m’n oor de bevestiging. Een geweldig moment. Ik ben geen zanger, maar ik was wel heel hard aan het schreeuwen.”

Niet alleen omdat hij al sinds de GP in zijn eigen land, vorig jaar juli, niet meer vooraan mocht starten. Maar ook omdat Ferrari moeilijke weken achter de rug heeft, waar het Mercedes alleen maar verder weg zag lopen. ,,Natuurlijk is deze pole maar een deel van de job die we hier moeten klaren. We hebben een compleet perfecte zondag nodig om hier ook te winnen. Maar dit voelt voor nu wel heel geweldig”, zo legde Vettel uit. ,,Vooral ook voor het team. De laatste weken waren niet makkelijk voor ons. Mercedes was in alle kwalificaties steeds weer in staat om een stap extra te zetten en wij hielden ze niet bij. Nu is dat gelukkig wel weer gelukt.”

En niet alleen Vettel was daar blij mee, ook Hamilton zag er na zijn eerste teleurstelling wel iets goeds in. ,,Ze waren gewoon sneller vandaag, zeker in die laatste sector, daar vermoordden ze ons. Ik wist dat dit zou kunnen gebeuren gezien hun tempo hier deze week. En dat het dan ook gebeurt, is goed. Dit is uiteindelijk toch wel hoe racen zou moeten zijn”, meende Hamilton, die vooralsnog dit seizoen vooral aangewezen was op een strijd met teamgenoot Valtteri Bottas.

Volledig scherm Lewis Hamilton (links) moest tijdens de kwalificatie in Montréal zijn meerdere erkennen in Sebastian Vettel. © AP