Vettel feliciteert Hamilton: ‘De beste coureur van onze generatie’

Lewis Hamilton is de beste Formule 1-coureur van deze generatie. Dat zei de Duitser Sebastian Vettel nadat Hamilton met de zege in de Grote Prijs van Turkije zijn zevende wereldtitel bemachtigde.

,,We zijn getuige van iets bijzonders geweest omdat er geschiedenis is geschreven. Hij is de beste van onze generatie”, aldus de coureur van Ferrari, die zelf tussen 2010 en 2013 vier keer wereldkampioen werd in een Red Bull.

,,Vergelijken met andere grootheden in onze sport is lastig. Je kunt onmogelijk coureurs als Stirling Moss of Juan Manuel Fangio met onze generatie vergelijken, maar zeker is dat Lewis de beste is. Mijn gevoel ligt heel dicht bij Michael Schumacher en voor mij blijft hij de grootste, maar Lewis is zonder twijfel qua prestaties de beste. Hij heeft evenveel titels als Michael, maar meer races gewonnen en meer polepositions gepakt”, zei Vettel.

Voor de Duitse Ferrari-coureur zelf was het ook een mooie dag. Op het spekgladde circuit in Istanboel eindigde hij als derde en daarmee pakte hij zijn eerste podiumplaats in ruim een jaar tijd.

Bekijk de samenvatting van de Grand Prix van Turkije.

