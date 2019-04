Vettel heeft nog voorkeurspositie bij Ferrari: ‘Maar dat kan veranderen’

Vettel is al jaren de nummer 1 bij Ferrari, maar zag in Bahrein de jongeling Charles Leclerc brutaal voorbij snellen. De 21-jarige Monegask begon twee weken geleden al op pole position en zag de overwinning door zijn vingers glippen vanwege motorproblemen.



,,Zoals ik al in het begin van het seizoen zei, als er een fifty-fifty situatie is en we de knoop moeten doorhakken dan krijgt Vettel de voorkeur. Simpelweg omdat hij de meeste ervaring in ons team heeft”, vertelt Binotto. ,,Hij is vier keer wereldkampioen geworden en is voor ons de coureur met de meeste kans op de titel.”



,,Mocht het over een paar races ineens anders zijn, door pech of iets anders, dan zullen we ons standpunt herzien. Dat hebben we ook met de coureurs afgesproken”, gaat de Italiaan verder. Binotto geeft tevens aan dat het duo gewoon mag strijden op de baan en mocht een van tweeën overduidelijk sneller zijn, dan krijgt die coureur de voorkeur.