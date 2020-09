Vettel vindt nieuw avontuur bij Aston Martin: ‘Ik heb nog zo veel liefde voor de sport’

Door Arjan Schouten

Afscheid werd er gisteravond al genomen van de Mexicaan Sergio Pérez, waarmee de weg vrijgemaakt werd voor de komst van Sebastian Vettel. De deal met die Duitser was al tijden beklonken, maar werd vandaag pas bekend gemaakt. Toch wel een pikant moment, in een weekend waarin alles zou moeten draaien om Ferrari en de 1000ste race van de renstal. Maar waar de Scuderia al maanden aan het sukkelen is, zorgt de coureur die al maanden weet dat hij daar straks moet vertrekken nu juist voor de headlines in Mugello.

Vettel, ook al maanden geen schim meer van de viervoudig wereldkampioen die hij jaren geleden was bij Red Bull Racing, begint in 2021 aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. En tegelijkertijd slaat Racing Point met Aston Martin een nieuwe weg in. Door Vettel te strikken naast Lance Stroll, zoon van teameigenaar en miljardair Lawrence Stroll die deels ook eigenaar is van Aston Martin, spreekt de renstal de ambitie uit om de traditionele top-3 pijn te gaan doen.

Quote Ik ben al onder de indruk van de resultaten van Racing Point dit jaar en de toekomst ziet er zelfs nog mooier uit. Sebastian Vettel

,,Eindelijk kan ik dit nieuws delen met de wereld, ik ben extreem trots om te kunnen zeggen dat ik in 2021 een coureur van Aston Martin ben’’, zo vertelde Vettel vandaag in een statement. ,,Het is een nieuw avontuur voor mij met een legendarische automerk. Ik ben al onder de indruk van de resultaten van Racing Point dit jaar en de toekomst ziet er zelfs nog mooier uit’’, gelooft de Duitser, die naar eigen zeggen geen moment aan een vroeg pensioen heeft gedacht. ,,Ik heb nog zo veel liefde voor de sport en mijn enige motivatie is om vooraan de grid te racen. Dat ik dat straks mag doen namens Aston Martin is een groot voorrecht’’.

Aan de komst van Vettel ging wel een soap met Pérez vooraf. De Mexicaan, die gesteund door vele Zuid-Amerikaanse miljoenen het team financieel zelfs nog redde in lastiger tijden, mocht eind vorig jaar nog zijn contract met drie jaar verlengen. Maar toen Vettel door Ferrari op een zijspoor werd gezet, veranderde alles. Hoewel teammanager Otmar Szafnauer tot zelfs afgelopen week nog voortdurend vol bleef houden dat Pérez zou blijven en Vettel ‘geen optie’ was, werden de geruchten over de komst van Vettel steeds luider.

Quote Sebastian is en bewezen kampioen en hij brengt een winnaars­men­ta­li­teit mee naar dit team. Otmar Szafnauer

,,Sebastian is en bewezen kampioen en hij brengt een winnaarsmentaliteit mee naar dit team die matcht met onze ambities voor de toekomst als Aston Martin F1 Team’’, aldus Szafnauer, wiens team het contract van de ervaren Pérez af heeft moeten kopen om de komst mogelijk te maken. ,,Op zaterdag én zondag is Sebastian nog steeds een van de besten van de wereld en ik kan geen betere coureur bedenken die ons kan helpen in dit nieuwe hoofdstuk van het team’’.

Volgend jaar komt met Aston Martin dus een legendarisch merk Racing Point ondersteunen, maar ook dit jaar presteert het team al bijzonder sterk. Gedoe is er al maanden over de wagen van Pérez en Stroll die een vrijwel exacte kopie is van de Mercedes van vorig jaar. Even werd het team, dat vorige week met Stroll nog op het podium stond in Monza, teruggefloten door de FIA vanwege het kopiëren van de remkoeling. Maarmet een lichte straf (400.000 euro boete en 15 WK-punten) kwamen de handige ‘copycats’ er nog redelijk van af. Omdat het om een inbreuk op de sportieve regelgeving en niet te technische regulering gaat, mag het team dit seizoen bovendien afmaken met de huidige onderdelen. Een breed gedeeld protest van de concurrenten leek even in de maak, maar is nu van de baan.

