Vietnam: ‘Grand Prix kan in november verreden worden’

Ferrari is snelheid kwijt: ‘We verliezen zeven tienden op de rechte stukken’

11:28 Het vertrouwen bij Ferrari is volledig verdwenen. Waar de Scuderia vorig seizoen misschien wel de snelste motor had, is die kracht opeens weg. Teambaas Mattia Binotto noemt de problemen zorgelijk. ,,We verliezen 0.7 seconden per rondje op Mercedes, puur op de rechte stukken.”