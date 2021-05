Vijf jaar na de sensationele zege van Max in Barcelona: ‘Kijk, ik heb weer kippenvel’

Video Hamilton heeft 100ste pole binnen, Verstappen op cruciale eerste startrij

8 mei Lewis Hamilton start zondag voor de honderdste keer in zijn carrière van pole position. Hij was 36 duizendsten sneller dan Max Verstappen, die vanaf plek twee begint. De Nederlander splitste in een razend spannende kwalificatie beide Mercedessen en was daar blij mee.