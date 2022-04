Volle pond in hol van de leeuw verandert perspectief Max Verstappen: 'Dit is heel positief’

Door Marijn Abbenhuijs



,,What a lovely sunday!’’, jubelde Max Verstappen door de boordradio. Even later trok hij het nog breder. De wereldkampioen had niet alleen een heerlijke zondag gehad, hij kon terugkijken op een fantastisch weekend. Een maximaal aantal van maar liefst 34 punten pakte hij. Het was mogelijk omdat er in Imola ook een sprintrace was, met acht punten voor de winnaar. Tel daar de 25 van de overwinning in de Grand Prix van Emilia-Romagna en een bonuspunt voor het rijden van de snelste raceronde bij op en je weet hoe de vlag erbij hangt voor de Nederlander.