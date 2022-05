Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone (91) gearresteerd in Brazilië voor illegaal wapenbezit

De Braziliaanse politie trof bij de controle een ongedocumenteerd wapen van LW Seecamp in de bagage van Ecclestone aan. De 91-jarige Brit werd aangehouden en naar een speciale ruimte gebracht op vliegveld Viracopos in Campinas, iets ten noorden van São Paulo.



De Brit, die getrouwd is met de Braziliaanse Fabiana Ecclestone, gaf toe dat hij de eigenaar is van het wapen, maar dat hij niet wist dat het zich in zijn bagage bevond. De vicevoorzitter van de mondiale autosportbond FIA heeft daarop borg betaald en mocht naar Zwitserland vertrekken.