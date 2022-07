Voorwaardelijke boetes voor Charles Leclerc, Max Verstappen en Lewis Hamilton

De fysiotherapeuten van de coureurs mogen volgens de regels in parc fermé niet bij de coureurs in de buurt komen, omdat ze na de race eerste gewogen moeten worden. Zondag gebeurde dat, ondanks eerdere waarschuwingen, wel. De voorwaardelijke boete komt, als het bij dit ene voorval blijft, aan het einde van het seizoen te vervallen.

Leclerc wist op de Red Bull Ring voor het eerst sinds de GP van Australië weer eens een race te winnen en was na afloop vooral opgelucht. Max Verstappen was niet tevreden over met name de slijtage van zijn banden en sprak over ‘een offday'.