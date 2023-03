Vrienden volgen Nyck de Vries al 10 jaar op de voet: 'Deze groep betekent veel voor hem, heeft hij weleens gezegd’

Met video Sergio Pérez besluit ijzerster­ke testweek Red Bull met snelste tijd in Bahrein

Sergio Pérez heeft zich van zijn beste kant laten zien in de afsluitende sessie van de testdagen in Bahrein. De 33-jarige Mexicaan was veruit het snelst en leek daarmee nog maar eens te bevestigen dat Red Bull Racing de te kloppen renstal is richting de start van het Formule 1-seizoen over een week.