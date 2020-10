Vuurdoop vol vraagtekens: ‘Voorbereiden op alle scenario’s’

Door Arjan Schouten



Als vanmiddag om 14.10 uur Nederlandse tijd de lichten doven boven Autódromo Internacional do Algarve begint de Formule 1 aan een onbekend avontuur. Ja, er is getraind en gekwalificeerd. Nuttige informatie ingewonnen en data verzameld. Maar hoe de banden zich gedragen over meerdere rondes op de bandenvreter die de baan in Portimão is, niemand die het zeker weet. En dan bestaat er vanmiddag voor het eerst dit raceweekend ook nog een realistische regenkans van 50 procent, die de boel nog verder in de war kan schoppen.

,,We weten echt niet wat we moeten verwachten’’, beseft Lewis Hamilton, startend van pole position, naast Valtteri Bottas en voor Max Verstappen. ,,Gaat het regenen, dan betekent dat het voor ons allemaal de moeilijkste dag wordt. Winderig en nat, dan wordt het hier echt een ijsbaan.’’

Want glad bleek het asfalt zelfs zonder regen al, merkten de coureurs. Pushen is lastig, in de Algarve is het voortdurend worstelen met de grip. ,,We moeten ons voorbereiden op alle scenario’s’’, aldus Hamilton. ,,Het wordt een hele zware race.’’

Volledig scherm Max Verstappen in een onderonsje met Lewis Hamilton. © Pool via REUTERS

Meteen bij de start wordt het sowieso al interessant. Beide Mercedessen op de eerste startrij vertrekken op de mediums, Verstappen erachter op de softs. Normaliter zou dat in de eerste rondes in het voordeel van de Nederlander moeten werken, maar niemand die zeker weet of dat in Portimão ook de juiste strategie blijkt. ,,Ik hoop van wel. Maar ik denk dat het op alle banden best lastig zal zijn in de eerste ronde’’, aldus Verstappen. ,,Op de mediums normaal ietsje meer, want dat is een hardere band en toch wat moeilijker op te warmen. Maar we zullen het wel zien. Leuk toch? Bouwen we gewoon die druk een beetje op naar de race toe.’’

Een grote onbekende is Portimão, een potentieel mijnenveld dus. Een circuit waar de coureurs vanwege de lay-out - veel hoogteverschil, blinde bochten - vooraf grote verwachtingen van hadden. Maar na de eerste twee dagen proefdraaien en kwalificeren is het enthousiasme wat bekoeld. ,,Het is niet heel erg genieten, het is als racen op ijs’’, bekende Verstappen na de kwalificatie nog.

De moeilijkheidsgraad is enorm op de technische baan, waar de kleinste fout ook nog eens grote gevolgen kan hebben met grindbakken langs het asfalt. Reken alvast maar voorzichtig op safety car-situaties, vanmiddag. Op een incident hier en daar. Want dat deze Portugese vuurdoop uitdraait op een gezapig racehoofdstuk om snel te vergeten, lijkt wel een utopie.

De favoriet? Hamilton natuurlijk, startend van pole. Maar teamgenoot Bottas was het hele weekend al sneller en met dat besef zal de Fin ook starten. ,,Dit was een topweekend voor mij, tot de kwalificatie kwam. En dat is gewoon héél vervelend, want die trainingen tellen niet. Alleen de zondag telt’’, aldus Bottas. ,,Ik ga van P2 alles doen wat ik kan doen om te winnen, want ik weet dat ik de snelheid heb.’’

En de gedachten van Verstappen startend van P3 en de laatste races steeds dichter naar Mercedes gekropen? ,,Het weekend was vooralsnog een beetje ‘hit and miss’, maar we staan niet ver achter Mercedes en er is veel om voor te racen’’, aldus Verstappen. ,,Het onvoorspelbare van hoe de banden het gaan houden, kan het nog wel eens interessanter maken. En als het ook winderig en nat wordt, zal het nog onbekender worden. Ik hoop dat we onder alle omstandigheden in een goede positie kunnen zijn om Mercedes uit te dagen.’’