Waar Mercedes worstelt, imponeert Verstappen op ‘probleemloze’ eerste testdag

Door Arjan Schouten



De journalist van F1TV probeerde het toch maar even. Ook zij kent ongetwijfeld de gouden regel uit het grote testdagenboek: vooral géén conclusies trekken. Maar op zoek naar een lekkere soundbite probeerde ze er mooi eentje te ontlokken aan Christian Horner. Die eerste testdag in Bahrein was al bijna over, zijn goudhaantje Max Verstappen had de grens van honderd rondjes ruimschoots doorbroken en Horner zag de concurrenten van Mercedes almaar stoeien. Werd hij daar als teambaas dan niet een klein beetje vrolijk van? ,,Nee, nee… We focussen natuurlijk op onszelf hier, hè’’, bleef hij fatsoenlijk. ,,Altijd vasthouden aan je eigen plan.”



Eerder op de dag had Horner Mercedes tijdens een mediagesprek in de lunchpauze ook al ‘gewoon nog de favoriet’ genoemd, terwijl Toto Wolff op een klapstoeltje naast hem zat te mokken. Zes rondjes, meer noteerde zijn coureur Valtteri Bottas er ’s morgens niet. Een haperende versnellingsbak zorgde na amper één rondje aftasten meteen voor uren vertraging. En na de lunch kwam ook Lewis Hamilton maar tot een schamele 42 rondjes. Een gigantisch contrast met Verstappen, die 139 rondes uit de gloednieuwe RB16B stampte. Ook noteerde hij met zijn nieuwe strijdwapen veruit de rapste omloop in Bahrein, waar McLaren en Alpine eveneens bijzonder degelijk uit de startblokken schoten.