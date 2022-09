Waar Valtteri Bottas komt, is de tweewieler niet ver weg: ‘Ik ben parttime coureur, fulltime fietser’

Door Arjan Schouten



De zon was al in de zee aan het zakken. Prachtig licht werd over het Zandvoortse asfalt gestrooid en Valtteri Bottas deelde het met zijn 3,4 miljoen volgers. Op zo’n filmpje waar hij er al honderden van deelde, de laatste jaren. Eerst een suizend voorwiel, dan een stuur en vervolgens de setting waar hij doorheen fietst. Donderdagavond rond een uur of acht, de mediaverplichtingen achter de rug, stapte de Fin nog even op zijn Canyon voor vier rondjes door de Tarzanbocht en het Scheivlak, met 32,4 kilometer per uur gemiddeld. Tien keer zo langzaam als in de Alfa Romeo waar hij vandaag mee racet, maar minstens zo mooi voor de 33-jarige Fin.