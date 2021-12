Waardering van collega's: ook coureurs kiezen Verstappen als beste van het seizoen

Sluit Verstappen aan in rijtje Rembrandt, Cruijff en Van Gogh? ‘Superheld in de dop’

Max Verstappen is internationaal een grootheid na zijn kampioenschap in de Formule 1, vooral door de titanenstrijd met Lewis Hamilton. Maar is hij al een superheld zoals Diego Maradona of Muhammad Ali? ,,Max is pas net begonnen.”

13 december