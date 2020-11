Waarom alle ogen in Istanboel weer op Lewis Hamilton zijn gericht

Door Arjan Schouten



Cijfers en feiten

Istanbul Park, geen onbekend terrein voor Formule 1. Maar het is wel even geleden dat de koningsklasse er reed. Van 2005 tot en met 2011 was Turkije present op de kalender, maar een akkoord voor een nieuwe deal bleef daarna uit. En dat mag toch opmerkelijk worden genoemd, want alom was iedereen vrij positief over de door Hermann Tilke ontworpen Istanbul Otodrom.



Met een lengte van 5,3 kilometer tegen de klok in, licht hoogteverschil en veertien bochten leverde het in de zeven races genoeg spektakel op. Op elkaar klappende Red Bulls, liefst drie zeges voor Felipe Massa en het officiële debuut van Sebastian Vettel, die namens BMW Sauber in 2006 voor het eerst een vrije training reed in Turkije. Van de huidige grid wonnen Vettel, Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen er al eens. In de hoogtijdagen genoten 125.000 Turken jaarlijks van de actie op het circuit. Als gelegenheidsdecor in dit wonderlijke corona-jaar blijven de tribunes van Istanbul Park dit weekend helaas leeg.