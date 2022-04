Waarom Formule 1 terug wil naar Afrika

Charles Leclerc: ‘Ik win zonder speciale dingen te doen’

Charles Leclerc was logischerwijs in de zevende hemel na zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij heerste in Melbourne van start tot finish en liep zo verder uit op zijn concurrenten in de WK-strijd, onder wie de uitgevallen Max Verstappen. De Monegask heeft met zijn team alles onder controle. ,,Het helpt natuurlijk ook wel als je een goede auto hebt.”

10 april