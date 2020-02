Wat de concurrentie allemaal doet boeit Max even niet

Podcast | Alles over de testweek in Barcelona: ‘Red Bull loopt als een zonnetje'

20:12 Er wordt getest voor nieuwe Formule-seizoen in Barcelona. Deze Pitstop-podcast staat volledig in het teken van de eerste testweek. Verslaggever Arjan Schouten volgde de verrichtingen op de voet. Hoe zit het met het stuurtje van Lewis Hamilton? Is Max tevreden? En wat is er aan de hand met Ferrari?