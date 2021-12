Wat gebeurt er als Max Verstappen en Lewis Hamilton eruit gaan met een knal?

Duidelijke taal Lewis Hamilton over situatie in Saoedi-Ara­bië: ‘Het is niet mijn keuze om hier te racen’

Lewis Hamilton heeft altijd een uitgesproken mening en zo sprak hij zich tijdens de persconferentie in Jeddah ook maar weer eens uit over de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië. ,,Voel ik me hier comfortabel? Dat zou ik niet zeggen‘’, zei de wereldkampioen. ,,Het is niet mijn keuze om hier te racen, die keuze heeft de sport gemaakt.”

