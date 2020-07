‘We willen meedoen voor het WK, dan moet je winnen’

Door Arjan Schouten



Gestart tussen de Mercedessen, gefinisht achter de Mercedessen. Het was het verhaal van Max Verstappens optreden in de GP van Stiermarken. Hij werkte zelf een foutloze race af, die hij ‘vrij saai noemde’. Maar dat kwam ook omdat hij met de RB16 niet in staat bleek die Mercedes voor hem van Lewis Hamilton in te halen. En uiteindelijk miste hij ook de power om die achter hem van Valtteri Bottas af te houden in de finale van de wedstrijd. ,,Ik pushte zo hard als ik kon, om bij ze in de buurt te blijven, maar het is duidelijk nog niet goed genoeg”, concludeerde de Limburger. ,,Een podium is een goed vervolg, na ons vorige weekend. Maar als team willen we meedoen voor de titel en dan moet je ook winnen. Dus daar moeten we echt mee aan de gang. Harder werken om het gat te dichten.”