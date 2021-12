Webshop van Max Verstappen kan ‘overweldigende vraag’ naar merchandise niet aan

,,We zijn extreem trots op de ongekende prestatie van Max Verstappen”, meldt de webshop. ,,We hebben te maken met een overweldigende vraag naar merchandise. Dit kan zorgen voor een vertraging in het versturen van de bestellingen of het behandelen van de vragen via onze klantenservice. Het spijt ons voor dit ongemak. We doen er alles aan om te zorgen dat alle orders en vragen goed worden afgehandeld.”



In de webshop van Verstappen zijn onder meer truien en T-shirts met daarop een 1 en de tekst World Champion 2021 Max Verstappen te koop. De kampioenscollectie bevat ook een jaarboek en een vlag.