Weer geen pole voor Max Verstappen: Charles Leclerc net te snel in spectaculaire kwalificatie

Max Verstappen heeft nog steeds geen pole position te pakken in het wereldkampioenschap van 2022. De Nederlander moest ook in Melbourne Charles Leclerc voor laten gaan. Bij ondergaande zon was de Monegask van Ferrari in zijn laatste poging net snel genoeg om zijn tweede pole position van het seizoen te pakken.

Red Bull leek er de gehele kwalificatie goed uit te zien. Na de eerste ronde eindigden Verstappen en Perez als eerste en tweede en in het tweede kwalificatiegedeelte was de Mexicaan de snelste en de Nederlander vierde. Opvallend was dat de coureurs uit de Oostenrijkse stal nu ook in de derde sector van het circuit sneller waren dan Ferrari. Dat gedeelte van de baan is het meest bochtig, tot twee weken geleden de achilleshiel van Red Bull.

Het probleem moest worden opgelost door de auto lichter te maken, waar ze bij Red Bull na de Grand Prix van Saoedi Arabië mee aan de slag zijn gegaan. Maar dat was in de vrije trainingen nog niet meteen terug te zien. Vrijdag bleef Ferrari sneller door de bochten gaan, al werd het verschil gaandeweg het weekend vorderde kleiner, en Verstappen worstelde in de laatste vrije training, op de ochtend van de race nog flink met de balans van zijn auto.

‘s Middags leek dat beter te gaan, al verklaarde hij meteen na de finish zelf van niet. In een kwalificatie die werd ontsierd door crashes, overigens. In de eerste ronde ontstond er een bizarre botsing tussen Lance Stroll van Aston Martin en Nicholas Latifi van Williams. De twee Canadezen begrepen elkaar duidelijk niet goed toen Latifi eerst Stroll voor liet gaan en vervolgens binnendoor wilde inhalen, waarna de nietsvermoedende Stroll op hem inreed. Halverwege de laatste kwalificatieronde crashte ook Fernando Alonso. Hij verloor de controle over zijn auto en belandde in de muur.

Op het moment dat de kwalificatie werd onderbroken door het incident met de ervaren Spanjaard van Alpine, had Charles Leclerc al de snelste tijd staan, nipt voor Perez en Verstappen. De Nederlander dook vervolgens nog onder de tijd van de Monegask, maar die stelde met zijn laatste snelle ronden alsnog orde op zaken.

,,Ik zit al de hele week te zoeken in de auto", vertelde Verstappen na afloop in gesprek met Johnny Herbert. ,,Het is lastig om op de limiet te gaan, dat moeten we analyseren. In racepace wordt het vermoedelijk weer wat stabieler morgen, maar mijn auto was all over the place. Ik ben best blij met de tweede plek, maar als team willen we meer.”

