Weergaloze Verstappen klopt Hamilton na late inhaalactie in bloedstollende Franse GP

Formule 1-races op Circuit Paul Ricard saai? Niet als Max Verstappen en Lewis Hamilton in een titelstrijd verwikkeld zijn. De twee reden alsof het kampioenschap hier op deze zondag werd beslist. Na 53 intense ronden kon Verstappen eindelijk rustig ademhalen en zijn hartslag laten zakken. Hij vergrootte zijn voorsprong op Hamilton met acht punten naar twaalf. En deelde een enorme mentale dreun uit aan de regerend kampioen. ,,Wat een race man”, schreeuwde Verstappen uit richting zijn team. ,,Echt geweldig, dit. Zó goed, heel erg bedankt.”

Bij de start van Max Verstappen leek het nog ‘mis’ te gaan. Hij stuurde zijn Red Bull nog wel als eerste de linkerknik in, maar miste op koude banden en een relatief gladde baan grip bij de meteen daaropvolgende bocht twee. Verstappen moest de leiding overgeven aan Lewis Hamilton. Zijn sterke optreden in de vrije trainingen en de pole position van zaterdag, het leek in een vingerknip verspeeld. ,,Ik kon de auto niet onder controle krijgen en niet insturen”, verklaarde Verstappen over de radio. Hij kon Valtteri Bottas wel achter zich houden en nestelde zich op de tweede plek achter Hamilton.

Na tien ronden had de Brit wel al drie keer laten weten dat het hard ging met zijn banden, die snel warm werden en slijtage vertoonden. Maar zijn marge op Verstappen was constant rond de twee tellen. Voor de actie moest de regie schakelen naar het middenveld, waar de nodige inhaalacties plaatsvonden.

In ronde 18 was Bottas de eerste van de top vier die naar binnen kwam voor nieuwe banden. Met een ‘undercut’ probeerde hij Verstappen, die op dat moment zo’n drie seconden voor hem reed, onder druk te zetten. De Nederlander reageerde direct een ronde later en voorkwam, samen met zijn team, dat dat plan slaagde. Op zijn beurt deed hij daarmee eenzelfde tactische zet richting Hamilton. Die stopte weer een ronde later, dat leek met 2,2 seconden goed genoeg, maar Verstappen had in zijn outlap dermate veel gas gegeven dat hij zijn rivaal nét voor kon blijven aan het einde van het rechte stuk.

De orde was weer hersteld, maar het was nog wel razend spannend. Hamilton zat binnen een seconde van Verstappen, had dus het voordeel van DRS en drong nadrukkelijk aan. Verstappen klonk vanuit de cockpit logischerwijs gespannen en vol adrenaline, maar hetzelfde gold voor Hamilton. Die moest zijn spiegels ook in de gaten houden, daar liet Bottas zich zien. Zo reed de top drie ronden lang binnen anderhalve seconde. Verstappen kreeg Hamilton maar niet ‘afgeschud’ en kon zich nog niet het kleinste foutje permitteren. ,,We houden dit niet tot het einde vol, dat is zeker”, doelde Verstappen op de banden. ,,Dat denk ik ook, laten wij nu de undercut plaatsen”, reageerde Hamilton toen hij dat hoorde, overigens wel op het moment dat het gaatje voor het eerst anderhalve seconde bedroeg. Een paar ronden later was het al drie seconden, en op dat moment haalde Red Bull Verstappen naar binnen voor medium banden. Daarmee werd de leiding in de wedstrijd opgegeven, maar werd opnieuw voorkomen dat Hamilton de eerste zet kon doen. De tactiek die Mercedes in Barcelona toepaste, werd gekopieerd door Red Bull.

Want Verstappen vloog op die versere, zachtere banden. Hij reed snelste ronde na snelste ronde. Mercedes besloot het bij één stop te houden, zelf ook een tweede bandenwissel zou sowieso de nederlaag inluiden.

Het zou op de laatste paar ronden aankomen. De vraag was hoe lang Bottas de snel naderende Verstappen zou op kunnen houden. Het antwoord: kort. Tien ronden voor het einde van de race meldde Verstappen zich al aan de staart van de Fin. Na een remfout van Bottas werd het een inhaalactie van een paar bochten, maar wel één waarvan de uitkomst vast stond. Verstappen lag tweede en leek op weg te gaan naar Hamilton. Maar hij zat in druk verkeer en moest even wat tijd toegeven. Maar Hamilton maakte ook een foutje, waardoor zijn voorsprong weer kleiner werd. De laatste vijf ronden werden er alleen maar nog spannender van, als heerlijke toegift van een intense grand prix.

Het ging van 2,7 seconden, naar 2,4, 2,2, 1,9, 1,5. Nog drie ronden, nog twee ronden. Nog anderhalve. En toen plaatste Verstappen één winnende actie. Hamilton kon niet eens proberen hem af te houden. De monteurs in de garage gingen uit hun dak. Verstappen, zijn engineer Gianpiero Lambiase en teambaas Christian Horner na het zien van de finishvlag ook. Met als extra bonus dat Sergio Pérez als nummer drie ook naar het podium mocht.

Of Verstappen ook zo van de race had genoten? ,,Pas tegen het einde”, lachte Verstappen. ,,De tweestopper betaalde uit, gelukkig. Maar we moesten er hard voor werken. Dus het geeft veel voldoening.” Verstappen liet zich niet verleiden tot een uitspraak over hoe groot het statement was dat hij in Frankrijk had afgegeven. ,,We hebben de hele race met elkaar gevochten. Dat gaat zo blijven voor de rest van het seizoen.”

