Weersvoorspelling GP van Bahrein: stofhappen door harde wind

Vettel moet bij debuut voor Aston Martin voor straf achteraan starten

15:26 Sebastian Vettel moet zijn eerste race voor Aston Martin vanaf de laatste plek beginnen. De viervoudig wereldkampioen, die Ferrari heeft verruild voor Aston Martin, had zich als achttiende gekwalificeerd voor de Grote Prijs van Bahrein. De raceleiding kwam er echter achter dat hij tijdens de eerste kwalificatiesessie op zaterdag gele vlaggen had genegeerd toen de Russische Haas-coureur Nikita Mazepin in de eerste bocht was gespind.