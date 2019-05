Williams haalt Chadwick als testcoureur

Echec voor Alonso: geen kwalifica­tie voor Indy500

19 mei Fernando Alonso doet volgende week niet mee aan de 103e editie van de Indy 500. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen uit de Formule 1 slaagde er zondag tijdens de kwalificatie in Indianapolis in zijn McLaren-Chevrolet niet in zich te plaatsen. Alonso was samen met vijf andere coureurs in de race voor de resterende drie startplekken. Hij eindigde als vierde.