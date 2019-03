‘Williams heeft probleem ontdekt, maar duurt nog maanden om op te lossen’

Williams beleefde al een rampzalige aanloop naar de eerste race van het seizoen. De bolide, de FW42, miste een aantal belangrijke testdagen en figureerde in de openingsrace in Melbourne. Russell eindigde als zestiende op twee ronden van winnaar Valtteri Bottas (Mercedes), Robert Kubica werd zeventiende op drie ronden.



,,Het zal helaas nog wel een groot aantal races duren voordat we de strijd kunnen aangaan met de concurrentie. Ook als het probleem is verholpen, zullen we nog steeds achteraan rijden, maar dan zijn we wel in staat voor een betere positie te strijden. Op dit moment liggen we hopeloos ver achter'', aldus de 21-jarige Brit, die dit jaar zijn debuut maakt in de Formule 1.