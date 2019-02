Williams niet op tijd klaar voor start testdagen in Barcelona

,,Helaas hebben wij de start van de testdagen moeten uitstellen naar dinsdag‘’, aldus teambaas Claire Williams tegen Sky Sports. ,,Dat is natuurlijk niet ideaal, maar een ramp is het ook weer niet. We zullen er in ieder geval een kluif aan hebben om de verloren tijd in te halen.‘’



Bij Williams vertrokken deze winter de beide coureurs: Lance Stroll en Sergej Sirotkin. Hun kuipjes in de auto's worden het komende seizoen bezet door het Britse talent George Russell en de ervaren Pool Robert Kubica. Met Rokit heeft het team dit jaar ook een nieuwe hoofdsponsor.