Williams tekent nu pas protest aan tegen beslissingen stewards

De Britse renstal heeft de internationale autosportfederatie FIA ook gevraagd nog eens te kijken naar incidenten waarbij andere coureurs betrokken waren in Bakoe, mogelijk in de hoop daardoor zelf nog wat extra WK-punten te krijgen.



De race op het stratencircuit zat vol aanrijdingen. Sirotkin botste in de eerste ronde achterop de Force India van Sergio Pérez. De Rus werd vervolgens door Nico Hülkenberg (Renault) tegen de McLaren van Fernando Alonso aangeduwd. Voor Sirotkin was de race daarmee voorbij. Alonso liep door de aanrijding twee lekke banden op, maar wist hortend en soms stotend tegen de vangrails toch de pits te bereiken. De Spanjaard eindigde uiteindelijk zelfs als zevende, voor Lance Stroll die Williams de eerste punten van dit seizoen bezorgde.



Alleen Sirotkin werd na de race bestraft. Hij moet bij de volgende grand prix in Spanje drie plaatsen naar achteren op de startopstelling.