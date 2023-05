WK-stand Formule 1 | Max Verstappen domineert in nat Monaco en slaat enorm gat in kampioenschap

Met samenvatting Max Verstappen blijft teamgenoot nipt voor in generale voor cruciale kwalifica­tie, Lewis Hamilton crasht

Max Verstappen heeft zijn zaakjes op orde richting de kwalificatie in Monaco. Voordat de derde vrije training onder een rode vlag eindigde na een crash van Lewis Hamilton, had de Nederlandse inwoner van het prinsdom de snelste tijd gereden. Met 1.12,776 was hij teamgenoot Sergio Pérez heel nipt te snel af.