WK-stand Formule 1 | Max Verstappen hard op weg naar mondiale trilogie na vierde zege op rij

Max Verstappen kijkt na vlekkeloze kwalifica­tie met vertrouwen vooruit: ‘Op pure snelheid komt het goed’

Het raceweekend in Spanje loopt voor Max Verstappen op rolletjes. Nadat de wereldkampioen in alle drie de vrije trainingen de snelste tijd klokte, was hij zaterdag in de kwalificatie een klasse apart. Genoeg reden om met veel vertrouwen uit te kijken naar de race van morgen. ,,Op pure snelheid moet het wel goed komen.”