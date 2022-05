WK-stand Formule 1 | Max Verstappen loopt uit op Charles Leclerc, die Sergio Pérez ziet naderen

Met video Middag met twee gezichten voor Max Verstappen: ‘Met goede strategie toch nog op eerste plek gekomen’

Drie op een rij, voor de tweede keer in zijn carrière, en de leiding in het wereldkampioenschap. Wat voor Max Verstappen begon als een middag vol irritaties, eindigde dan toch nog in euforie. ,,Uiteindelijk zijn we met de goede strategie alsnog op de eerste plek uitgekomen.”

22 mei