WK-stand Formule 1 | Max Verstappen stijgt in één klap vijfde naar tweede plek

De Monegask won de openingsrace in Bahrein en eindigde twee weken geleden als tweede achter Max Verstappen in Saudi-Arabië. De Nederlander viel in Melbourne uit met een kapotte motor, terwijl hij op de tweede plaats reed. De wereldkampioen, die in Bahrein ook al de finish niet haalde, verhoogde zijn totaal met een nieuwe overwinning in Imola naar 59 punten. Charles Leclerc heeft met 86 punten nog wel een ruime voorsprong in handen. Nummer drie Sergio Pérez heeft vijf punten minder dan zijn teamgenoot van Red Bull, dat ook terugsloeg bij de constructeurs.